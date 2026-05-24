दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, देश छोड़कर भागे गैंगस्टरों की बनाई लिस्ट, पासपोर्ट रद्द करने की रखी मांग

पुलिस के अनुसार इस लिस्ट में शामिल कई गैंगस्टर कनाडा, अमेरिका, पुर्तगाल और दूसरे यूरोपीय देशों में रह रहे हैं। वहीं कुछ अपराधियों के थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर में छिपे होने की भी जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इन गैंगस्टरों के खिलाफ पहले से ही कई कानूनी कार्रवाई चल रही हैं। इनमें से 10 के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया जा चुका है, ताकि उनके भारत आने-जाने की जानकारी तुरंत मिल सके। वहीं 8 गैंगस्टरों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है, जिसके जरिए दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया जाता है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है।