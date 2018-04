नई दिल्ली। खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवाह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। वहीं, कोर्ट ने इस चार्जशीट पर सुनवाई की तारीख 24 अप्रैल तय की है। बतादें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरवरी में जानकारी लीक करने के आरोप में अरुण मारवाह को गिरफ्तार किया था। अरुण मारवाह को ऑफीशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरप्तार किया गया था।

क्या था मामला

वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवाह (51 साल) पर आरोप है कि उन्हें हनीट्रैप के जरिए फंसाया गया और उनसे देश की खुफिया जानकारी हासिल की गई। उनपर आरोप है कि उन्होंने भारतीय वायुसेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को दे दी थी। मारवाह पर यह भी आरोप है कि वे सोशल मीडिया के जरिए कई महीनों से आईएसआई की एक महिला एजेंट से संपर्क में थे और एजेंट को कई अहम जानकारी दे रहे थे।

Delhi Police (Special Cell) has filed charge-sheet against Indian Air Force Group Captain Arun Marwaha who was arrested in February earlier this year for allegedly leaking classified document. The court has fixed 24th April for cognizance on the charge-sheet.