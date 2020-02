दिल्ली हिंसा: भाजपा के निशाने पर AAP सरकार- विधानसभा में मरने वालों का मजहब बता रहे केजरीवाल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुईं हिंसक घटनाओं ( Delhi Violence ) को लेकर भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने आम आदमी पार्टी ( AAP ) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal )

पर निशाना साधा है।

भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ( Prakash Javadekar ) ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जाने की बजाय विधानसभा में इन दंगों में मरने वालों का मजहब बता रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कल सोनिया ( Sonia Gandhi ) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज राष्ट्रपति के दरवाजे पर पहुंचे और वहां भाजपा पर दोषारोपण कर रहे हैं।

ये दो दिन की हिंसा नहीं है दो महीने से लोगों को उकसाया जा रहा है। CAA पारित होने के बाद राम लीला मैदान में सोनिया गांधी की रैली हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि ये आर- पार की लड़ाई है, फैसला लेना पड़ेगा इस पार या उस पार। उकसाने का काम वहीं से शुरू हुआ।

The situation in North-East Delhi is under control. Arrests have been made, inquiries have been fast-tracked, and it will bring out the real culprits behind this violence: Union Minister Shri @PrakashJavdekar pic.twitter.com/mryAsNQJTp