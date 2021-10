Weather Update: करवा चौथ पर रहें संंभल कर, मौसम विभाग ने दी दिल्ली के लिए बड़ी जानकारी

नई दिल्ली। करवा चौथ के लिए दिन राजधानी दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों के मौसम को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने बताया है कि दिल्ली में रविवार को हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जा सकती है और इसकी वजह मध्यम बारिश और हवा की दिशा में बदलाव होगा। आईएमडी के अधिकारियों ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में शनिवार को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। आईएमडी के वैज्ञानिकों ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे शहर की वायु गुणवत्ता में और सुधार होने की उम्मीद है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक पश्चिमी विक्षोभ, एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के शनिवार के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 173 था, जो 'मध्यम' श्रेणी में था। यह शुक्रवार के 170 से मामूली अधिक होकर 'मध्यम' क्षेत्र में था।

Daily Weather Warning Video for next 5 days Dated 23.10.2021 (HINDI)

