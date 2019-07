दिल्ली: बदमाशों ने चलती कार में महिला की गोली मारी, हालत गंभीर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) के द्वारा इलाके से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां गुरुवार को बाइक सवार हमलावरों ( Delhi Woman shot ) ने एक महिला को गोली मार दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना द्वारका सेक्टर-12 रेडिसन होटल के पास घटी। महिला की पहचान किरन बाला के रूप में हुई, जो सुबह लगभग आठ बजे अपनी कार चलाकर जा रही थी, जब हमलावरों ने उसे गोली मारी। मौके पर पहुंची पुलिस ( Delhi police ) ने जांच शुरू कर दी है।

Delhi: Woman shot at by unidentified assailants near Dwarka Sector 12; more details awaited

एक ( Delhi Woman shot ) गोली महिला की गर्दन में फंस गई और कार से उसका नियंत्रण हट गया और उसकी कार फुटपाथ से जा टकराई। इसके बाद उसे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। महिला की सभी कीमती वस्तुएं जस की तस हैं तो पुलिस ( Delhi Police ) ने लूट की संभावना से इंकार किया है।

Delhi: Police present at the spot where a woman was shot at by unidentified assailants near Dwarka Sector 12, today; woman admitted to a local hospital pic.twitter.com/8eZ4klCBD9