Independence Day के मौके पर Congress लॉन्च करेगी Web-Series

नई दिल्ली। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी योजना बनाई है। कांग्रेस शनिवार को एक वेब-सीरीज लॉन्च करने जा रही है। इस वेब-सीरीज का नाम धरोहर है। यह जानकारी कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दी।

इस संबंध में कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और पार्टी के सोशल मीडिया विभाग प्रभारी रोहन गुप्ता ने बताया, "कांग्रेस पार्टी भारत के निर्माण के प्रयासों में सबसे आगे रही है, जो कभी भी अपनी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक प्रकृति से समझौता किए बिना उद्योग, कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, सैन्य, संस्कृति में एक वैश्विक लीडर है।"

उन्होंने आगे बताया, "वेब-सीरीज 'धरोहर' कांग्रेस के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अपनी आजादी के महज 70 वर्षों में महाशक्ति के रूप में भारत के उभरने तक के इसके योगदान को प्रदर्शित करेगी।"

A look back at the 135 year legacy of our nation’s robust history, of India & of the Indian National Congress s. For the idea of Congress is the idea of India.



Stay tuned for episode 1 of our new web-series, ‘Dharohar’ #DeshKiDharohar pic.twitter.com/3ZG7wobTqK