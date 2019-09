दिल्ली मेट्रो का बड़ा दिवाली गिफ्ट, 4 अक्टूबर से शुरू होगी द्वारका-नजफगढ़ ग्रे लाइन

नई दिल्ली। दिवाली से पहले राजधानी के लोगों को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) का बड़ा तोहफा मिलेगा। आगामी 4 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन शुरू हो जाएगी। 4.2 किलोमीटर लंबी ग्रे लाइन द्वारका से नजफगढ़ तक चलेगी। इससे यात्रियों को द्वारका मोड़ से नजफगढ़ तक पहुंचने में लगने वाले घंटों का वक्त केवल 6 मिनट 2 सेकेंड में सिमट जाएगा।

इस संबंध में डीएमआरसी के एक अधिकारी ने सोमवार को आधिकारिक बयान जारी किया। इसके मुताबिक आगामी 4 अक्टूबर से दिल्ली मेट्रो का ग्रे लाइन कॉरिडोर शुरू कर दिया जाएगा।

Delhi Metro Rail Corporation: Dwarka–Najafgarh (grey line) corridor will be formally flagged off on 4th October, 2019 by Union Minister Hardeep Singh Puri and Delhi CM Arvind Kejriwal. Passenger services on the section shall commence from 5 PM on the same day. pic.twitter.com/87wLu14MwZ