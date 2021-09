दूरदर्शन का स्थापना दिवस आज, 62 साल हुए पूरे

नई दिल्ली। दूरदर्शन भारत का पहला और सबसे पुराना और टीवी नेटवर्क है। इसी दूरदर्शन को आज 15 सितम्बर 2021 को 62 साल पूरे हो गए हैं। इस बात की जानकारी दूरदर्शन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी दी।

#Doordarshan is celebrating its 62nd foundation day today.

Please share your memories with #Doordarshan and celebrate with us using the hashtag #MemoriesWithDD pic.twitter.com/BCBLQBg4sk