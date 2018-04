नई दिल्ली। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर एक बार फिर गाज गिरी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने रॉबर्ट वाड्रा की बीकानेर में मौजूद जमीन पर अपना बोर्ड लगा दिया है। गौरतलब है कि ED पहले ही इस जमीन को सीज कर चुकी थी।

जमीन घोटाले में दो लोगों को पहले ही ED कर चुकी है गिरफ्तार

गौरतलब है कि दिसंबर 2017 में ईडी ने बीकानेर जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने गिरफ्तार किए गए दोनों की पहचान जयप्रकाश बागरवा और अशोक कुमार के रूप में जाहिर की थी। ईडी का आरोप था कि अशोक कुमार मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के महेश नागर का करीबी सहयोगी है। एजेंसी का आरोप है कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी फर्म कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी है।

