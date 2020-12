किसानों का ऐलान- अगर सरकार ने नहीं मानी मांगें, तो मजबूरी में उठाना होगा यह कदम

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन ( Protest against agricultural laws ) कर रहे किसान ( Farmer Protest ) सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। किसानों ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो उनकी लड़ाई जारी रहेगी। फिर चाहे यह प्रदर्शन 10 दिन चले या 10 महीने। दिल्ली-गाजीपुर सीमा ( Delhi-Ghazipur border ) पर तीन कृषि कानून ( Three Agricultural Laws ) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने चेतावनी दी कि अगर 5 दिसंबर यानी शनिवार को होने वाले एक और दौर की वार्ता बेनतीजा रही तो वे दिल्ली की सड़कों पर जाम लगाकर उसकी खाद्य आपूर्ति ठप कर देंगे।

Farmer Protest: सरकार और किसानों की बातचीत बेनतीजा, अगले दौर की वार्ता 5 दिसंबर को

The issue is about the complete roll back of laws. Not only one but discussions will also be held on several issues. Farmers want that the laws be taken back. Government wants to talk about MSP and amendment to the Acts: Rakesh Tikait, Spokesperson, Bharatiya Kisan Union https://t.co/xKJX6ZqzRX