कोरोना वायरस को लेकर चिंता में सरकार, उद्योगों से वित्त मंत्री ने कहा अभी करें इंतजार

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच इसके प्रभावों का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बैठक बुलाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों को बुलाकर इस पर चर्चा की।

इस बैठक में वाणिज्य, सीमा शुल्क, बैंकिंग, बीमा, ऑटो, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, केमिकल, ऊर्जा, सौर, रिन्यूवेबल एनर्जी, बिजली, फार्मा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों समेत फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

इस बैठक के दौरान विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि बुधवार को सचिव फिर से बैठक आयोजित करेंगे ताकि प्रधानमंत्री कार्यालय से परामर्श के बाद इसे अंतिम रूप दिया जा सके।

