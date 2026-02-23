23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

गोबोल्ट ने मस्टैंग साझेदारी का विस्तार करते हुए वित्त वर्ष 27-28 तक ₹3,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा

भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते वियरेबल्स और ऑडियो ब्रांड्स में से एक, गोबोल्ट ने अगले कुछ वर्षों के लिए अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी साझा की है। इस स्ट्रेटेजी का फोकस प्रीमियम प्रोडक्ट्स, बेहतर मुनाफे और ब्रांड की दीर्घकालिक मजबूती पर केंद्रित है। वित्त वर्ष 25 में करीब 800 करोड़ रुपए की बिक्री के बाद, कंपनी अब वित्त वर्ष 27-28 तक 3,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

4 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Murari

Feb 23, 2026

— साझेदारी के तहत मल्टी-प्रोडक्ट रोडमैप के हिस्से के रूप में गोबोल्ट ने तीन मस्टैंग स्मार्टवॉच और एक टीडब्ल्यूएस लॉन्च किया
— गोबोल्ट का लक्ष्य वित्त वर्ष 27 या 28 तक 3,000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करना है; कंपनी प्रीमियम फोकस को और तेज कर रही है और मस्टैंग पोर्टफोलियो को ऑडियो से आगे वियरेबल्स तक बढ़ा रही है

नई दिल्ली। भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते वियरेबल्स और ऑडियो ब्रांड्स में से एक, गोबोल्ट ने अगले कुछ वर्षों के लिए अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी साझा की है। इस स्ट्रेटेजी का फोकस प्रीमियम प्रोडक्ट्स, बेहतर मुनाफे और ब्रांड की दीर्घकालिक मजबूती पर केंद्रित है। वित्त वर्ष 25 में करीब 800 करोड़ रुपए की बिक्री के बाद, कंपनी अब वित्त वर्ष 27-28 तक 3,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह स्ट्रेटेजी छूट आधारित विस्तार से हटकर एक अधिक केंद्रित और लगातार बढ़ते प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की दिशा में बदलाव को दर्शाती है।

कंपनी की तेज़ प्रगति की एक अहम् वजह मस्टैंग के साथ उसकी दीर्घकालिक साझेदारी रही है, जो अब गोबोल्ट की प्रीमियम स्ट्रेटेजी का एक मजबूत आधार बन चुकी है। तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी यह साझेदारी अब सिर्फ ऑडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि वियरेबल्स और ऑडियो को मिलाकर एक बड़े इकोसिस्टम के रूप में आगे बढ़ रही है।

गोबोल्ट भारत की एकमात्र कंपनी है, जिसने मस्टैंग जैसे वैश्विक ऑटोमोटिव परफॉर्मेंस आइकन को ऑडियो और वियरेबल्स के इकोसिस्टम से जोड़ा है। यह साझेदारी सिर्फ नाम या लोगो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर प्रोडक्ट के डिजाइन, इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल और कुल यूज़र एक्सपीरियंस में साफ दिखाई देता है। इस सीरीज़ के विस्तार के तहत, गोबोल्ट ने हाल ही में मस्टैंग ब्रांड के तहत तीन नई स्मार्टवॉच- स्टैलियन, रेसर और मसल के साथ मस्टैंग स्प्रिंट टीडब्ल्यूएस लॉन्च करने की घोषणा की।

मस्टैंग सीरीज़, गोबोल्ट के प्रीमियम प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम् कदम है और यह स्पष्ट करता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट रोडमैप को किस तरह आकार दे रही है। इस पोर्टफोलियो को बाज़ार में लगातार अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और उम्मीद है कि मस्टैंग से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री अगले चरण में करीब 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 12 करोड़ रुपए तक पहुँचेगी।

2025 में 800 करोड़ का कारोबार

गोबोल्ट के को-फाउंडर वरुण गुप्ता ने कहा, "वित्त वर्ष 25 में करीब 800 करोड़ रुपए का कारोबार करने के बाद, हम वित्त वर्ष 27 या 28 तक 3,000 करोड़ रुपए के वियरेबल्स और ऑडियो बिज़नेस की ओर बढ़ रहे हैं। इस अगले चरण को खास बनाता है हमारा तरीका। हम पहले भारतीय वियरेबल्स ब्रांड हैं, जिसने मस्टैंग जैसे वैश्विक ऑटोमोटिव परफॉर्मेंस आइकन के साथ गहरी और डिजाइन-केंद्रित साझेदारी स्थापित की है। यह पूरा अनुभव और इकोसिस्टम मस्टैंग के डीएनए को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि मस्टैंग से जुड़ा आत्मविश्वास और व्यक्तित्व आम उपभोक्ताओं की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन सके।" फिलहाल, गोबोल्ट की लगभग 70 प्रतिशत कमाई ऑडियो से और 30 प्रतिशत वियरेबल्स से आती है। आगे चलकर, जैसे-जैसे कंपनी मिड-प्रीमियम और प्रीमियम सेगमेंट में विस्तार करेगी, वियरेबल्स की हिस्सेदारी काफी बढ़ने की उम्मीद है। योजना के अनुसार, वित्त वर्ष 26 तक प्रीमियम और मिड-प्रीमियम प्रोडक्ट्स का योगदान करीब 70 प्रतिशत तक पहुँच सकता है, जिससे मुनाफे में सीधा सुधार होगा और ब्रांड की प्रीमियम पहचान और मजबूत होगी। वहीं, ऑफलाइन बिक्री की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत तक जाने की उम्मीद है, जिसका कारण टियर-2 और टियर-3 शहरों में बढ़ती मौजूदगी और माँग है। गोबोल्ट के को-फाउंडर तरुण गुप्ता ने कहा, "अपने इस चरण में हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिन्हें लोग सच में अपनाना और अपने पास रखना चाहें। जैसे-जैसे प्रीमियम और मिड-प्रीमियम प्रोडक्ट्स हमारे पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बन रहे हैं, मस्टैंग कलेक्शन उस स्तर को दिखाता है, जिसे हम अपने और पूरे उद्योग के लिए तय कर रहे हैं। हर डिजाइन और तकनीकी फैसला इस सोच के साथ लिया गया है कि प्रोडक्ट्स सोच-समझकर बनाए गए हों, भरोसेमंद लगें और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हों।"

फोर्ड के ग्लोबल ब्रांड लाइसेंसिंग मैनेजर टायलर हिल ने कहा, "अमरीकी परफॉर्मेंस की पहचान और दुनियाभर में पसंद की जाने वाली मस्टैंग आज भी ऑटोमोटिव जगत के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स में से एक है। यह नई रेंज मस्टैंग के आइकॉनिक डिजाइन से प्रेरित है और इसके प्रशंसकों को मस्टैंग की भावना को नए तरीकों से अपनाने का मौका देती है। यह मस्टैंग की कहानी का एक दिलचस्प विस्तार है, क्योंकि हम इसे एक ऐसे ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, जो सिर्फ गाड़ी तक सीमित नहीं है।" स्मार्टवॉच सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन गोबोल्ट इस कैटेगरी को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध बना हुआ है। कीमतों की होड़ में शामिल होने के बजाए, कंपनी बेहतर बिल्ड क्वालिटी, यूज़र एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट के उद्देश्य को अपनी पहचान बनाने पर ध्यान दे रही है।

वैश्विक विस्तार की योजना बनाई

वर्ष 2030 की ओर आगे बढ़ते हुए, गोबोल्ट ने अमरीका, यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया में वैश्विक विस्तार की योजना बनाई है। आने वाले महीनों में फोकस संतुलित विस्तार, प्रीमियम पोज़िशनिंग और ऐसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तैयार करने पर रहेगा, जो बिना जरूरत से ज्यादा छूट के भी निरंतर प्रगति को संभाल सके। कंपनी का मानना है कि भारत के वियरेबल्स बाज़ार का अगला दौर उन ब्रांड्स से तय होगा, जो बड़े पैमाने के साथ मजबूती भी जोड़ पाएँगे। इसी दिशा में गोबोल्ट, मस्टैंग पोर्टफोलियो को एक अहम् कदम मानता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

Published on:

23 Feb 2026 08:14 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / गोबोल्ट ने मस्टैंग साझेदारी का विस्तार करते हुए वित्त वर्ष 27-28 तक ₹3,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दस रुपये का लालच देकर दस साल के लड़के को ले गया सरसों के खेत में और…

Rape Case
नई दिल्ली

स्टाफ के साथ मिलकर कंपनी के 18 करोड़ उड़ाए! मास्टर माइंड गिरफ्तार

नई दिल्ली

गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की दो टूक, बोले- अच्छे काम का अपमान किया…

Ashwini Vaishnaw on Galgotias University Row
राष्ट्रीय

3 दिन तक पीटा, प्राइवेट पार्ट जलाया…19 साल की छात्रा संग लिव इन पार्टनर ने की हैवानियत

Gurugram a 19 year old student was brutalized by her live-in partner
नई दिल्ली

2 घंटे तक बेटी और पत्नी को ढूंढता रहा…दरवाजे के पीछे छिपा था मौत का राज, बेड बॉक्स खोलते ही कांप उठा पूरा परिवार

Daughter and wife murdered in Delhi bodies found inside bed
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.