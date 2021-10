आयुष्मान भारत PM-JAY में 400 बीमारियों के इलाज की दरें बदलीं, ब्लैक फंगस को शामिल किया

नई दिल्ली। अगर आप आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत 400 तरह की बीमारियों के इलाज की दरें बढ़ा दी हैं। जानकारी के मुताबिक इस योजना में ब्लैक फंगस के इलाज को भी शामिल कर लिया गया है। अब इस योजना से जुड़े अस्पतालों में ब्लैक फंगस का इलाज भी किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी।

20 से 400 प्रतिशत तक बढ़ीं कीमतें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संशोधित स्वास्थ्य लाभ पैकेज (HBP 2.2) के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इन पैकेज की दरें 20 से 400 फीसद तक बढ़ा दी है। AB PM-JAY को लागू करने की जिम्मेदारी प्राधिकरण के कंधों पर ही है। बताया गया कि मेडिकल प्रबंधन प्रक्रियाओं के तहत वेंटीलेटर सुविधा से लैस आईसीयू की दर में शत प्रतिशत, बिना वेंटीलेटर सुविधा वाले आईसीयू की दर में 136 फीसद, उच्च निर्भरता इकाई की दर में 22 फीसद और नियमित वार्ड के दाम में 17 फीसद की वृद्धि की गई है।

