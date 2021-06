GSEB 10th Result 2021: 24 जून को जारी हो सकता है 10वीं का रिजल्ट, छात्रों को ऐसे दिए जाएंगे मार्क्स

GSEB 10th Result 2021: गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( GSHSEB ) कक्षा 10 का रिजल्ट 24 जून को जारी होने की उम्मीद है। जीएसईबी के अधिकारियों को 17 जून तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर मार्क्स अपलोड करने का निर्देश दिया है। गुजरात शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए मानकों के आधार पर ही 10वीं के छात्रों को अंक दिए जा रहे हैं। अगर तय से स्कूलों ने अंक अपलोउ कर दिया तो 24 जून को रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड ( Gujrat Board ) द्वारा जुलाई 2021 के दूसरे सप्ताह में मार्कशीट जारी होने की उम्मीद है।

Read More: UP School Reopening: 1 जुलाई से सिर्फ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए खुलेंगे यूपी के स्कूल, ऑनलाइन क्लास रहेगी जारी

GSEB 10th Result 2021: ये है मूल्यांकन क्राइटेरिया

9वीं कक्षा में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के आधार पर 40 फीसदी अंक।

9वीं कक्षा में इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 20 फीसदी अंक।

10वीं कक्षा में ऑफलाइन इंटरनल मार्क्स के आधा पर 30 फीसद अंक।

10वीं कक्षा में यूनिट टेस्ट के आधार पर 10 फीसदी अंक।

इससे पहले अप्रैल में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से सीबीएसई ( CBSE ) समेत देश भर के अन्य राज्यों ने 10वीं परीक्षा को रद्द कर दिया था। बाद में 12वीं परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को भी रद्द करना ही बेहतर विकल्प है। इसके बाद कई अन्य राज्यों ने भी 12वीं परीक्षाएं रद्द कर दी हैं।

Read More: BHU Open Book Exam 2021: ओबीई सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 जुलाई से, पढ़ें जरूरी गाइडलाइंस

Read More: AEEE 2021: AEEE फेज 3 एग्जाम का डेट जारी, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

Web Title: GSEB 10 th Result 2021 To Be Release By 24 June