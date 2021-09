दिल्ली की बारिश ने तोड़ा 121 साल का रिकॉर्ड, कल के लिए भी अलर्ट जारी: IMD

नई दिल्ली। Heavy rain in Delhi today: राजधानी दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद यह माहौल अभी थमने वाला नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ( आईएमडी ) ने शनिवार को जानकारी दी कि दिल्ली में भारी बारिश रविवार सुबह तक जारी रहेगी। इसकी वजह पूर्वी राजस्थान पर कम दबाव के क्षेत्र की मौजूदगी और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और क्षेत्र के बनने के साथ ही आगे और तेज होने की संभावना है।

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में 17 सितंबर से ताजा बारिश होगी। उन्होंने कहा, "दिल्ली में भारी बारिश कल सुबह यानी रविवार तक जारी रहेगी। यह दिल्ली- एनसीआर, पंजाब और राजस्थान को कवर करेगी। पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना सिस्टम और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे सिस्टम के और तेज होने की संभावना है। दिल्ली में 17-18 सितंबर तक फिर से बारिश होगी।"

सबसे दिलचस्प बात यह है कि वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में इस साल 24 घंटे के भीतर 121 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। उन्होंने कहा, "दिल्ली में इस साल 121 साल में सबसे ज्यादा 24 घंटे बारिश हुई है। सितंबर में यहां 390 मिमी बारिश हुई है जो सितंबर 1944 में 417 मिमी के बाद 77 साल में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में चार महीने में 1139 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो 46 वर्षों में सबसे अधिक है और 1975 में 1155 मिमी से कम है।"

Heavy rainfall in Delhi will continue till tomorrow morning. It will cover Delhi-NCR, Punjab & Rajasthan. Systems over east Rajasthan & another forming over Bay of Bengal are likely to intensify further. Delhi will receive fresh spell of rain from Sept 17-18: RK Jennamani, IMD pic.twitter.com/VtgemNV7iz

राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद दिल्ली हवाईअड्डे समेत कई इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा और परिणामस्वरूप जलभराव ने सामान्य, रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित कर दिया है ।

राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बारिश के कारण, कई मार्ग या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जिससे यातायात की आवाजाही बाधित हुई। लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। आरके पुरम, मोती बाग, इंडिया गेट, दिल्ली एयरपोर्ट, मिंटो ब्रिज, आईटीओ, द्वारका, पालम और मधु विहार इलाके के पास भी जलजमाव देखा गया।

सोशल मीडिया पर दिल्ली में जगह-जगह जमा पानी को लेकर जमकर मीम्स भी शेयर किए गए और लोगों ने राजधानी के इन हालात के पीछे राजनीतिक इ्च्छाशक्ति की कमी की भी बात कही।

#WATCH | Delhi received the highest 24-hr rainfall this yr, in 121 yrs. It has received 390 mm rainfall in Sept - the highest in 77 yrs, after 417 mm in Sept 1944. Delhi has recorded 1139 mm rainfall in 4 months, which is highest in 46 yrs, below 1155 mm in 1975: RK Jenamani, IMD pic.twitter.com/r1AJeKRPTl