अमरीका दौरे के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी, दिल्ली एयरपोर्ट पर हजारों ने किया स्वागत

नई दिल्ली। एक सप्ताह की अमरीका यात्रा के बाद शनिवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश वापस लौटे। इस दौरान पालम एयरपोर्ट के बाहर हजारों की तादाद में लोगों ने उनका स्वागत किया और जमकर हर-हर मोदी के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने पीएम का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। पीएम मोदी ने वहां बने मंच से लोगों को संबोधित भी किया।

Delhi: PM Narendra Modi felicitated at an event outside Palam Technical Airport, on his arrival in Delhi after concluding his visit to the United States of America. pic.twitter.com/boy9SGDzM2 — ANI (@ANI) September 28, 2019

पीएम मोदी के स्वदेश लौटने की जानकारी पाने के बाद शनिवार शाम से ही पालम एयरपोर्ट के पास भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही जमकर भीड़ उमड़ने लगी। भाजपा की दिल्ली इकाई ने पालम एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया था। तमाम कार्यकर्ता हाथों में भारत माता की जय, मोदी जी की जय, आपका स्वागत है समेत तमाम तरह के बैनर-पोस्टर लेकर वहां खड़े थे।

PM Modi: The Howdy Modi event in Houston was grand. President Trump was present there. In addition to all this, what stands out is the manner in which the Indian community in USA, in Texas and in Houston showcased their presence. pic.twitter.com/uluP2x1Q7K — ANI (@ANI) September 28, 2019

लोग हाथों में बैनर-पोस्टर, ढोल-नगाड़ों के साथ पीएम मोदी का भव्य स्वागत करने पहुंचे थे। जबकि कई महिलाएं-पुरुष सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के के लिए रंग-बिरंगी वेश-भूषा में मौजूद थे। पीएम मोदी के स्वागत में खड़े लोगों ने 'हर-हर मोदी, घर-घर मोदी' के नारे लगाए और ढोल-नगाड़ों की धुन पर जमकर नाचे।

PM Modi after his arrival in Delhi: I want to thank you all for coming in large numbers. This has been a memorable welcome back home. On this occasion, I bow to each and every Indian. pic.twitter.com/a9LNGGhsdE — ANI (@ANI) September 28, 2019

रात करीब आठ बजे जैसे ही पीएम मोदी का विमान पालम एयरपोर्ट पर उतरा, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी, डॉ. हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी, हंस राज हंस समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया।

Prime Minister Narendra Modi arrives in Delhi, after concluding his visit to the United States of America. pic.twitter.com/nTnzzHSvus — ANI (@ANI) September 28, 2019

हवाई अड्डे के बाहर बनाए गए मंच पर पहुंचे पीएम मोदी ने पहले लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि इतनी रात को आप सभी लोग मेरे स्वागत के लिए यहां पहुंचे हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस स्वागत-सत्कार का काफी आभारी हूं और पूरे देश को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं।