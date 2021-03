IND vs ENG 2nd ODI : भारत को 6 विकेट से हराकर इंग्लैंड ने हिसाब बराबर किया

नई दिल्ली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को जॉनी बेयर्सटो (124 रन, 112 गेंद, 11 चौके, 7 छक्के), बेन स्टोक्स (99 रन, 52 गेंद, 4 चौके, 10 छक्के) और जेसन रॉय (55 रन, 52 गेंद, सात चौके, 1 छक्का) की बेहतरीन पारियों की मदद से यहां महाराष्ट्र क्रिकेट संघ मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ मेहमान टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। अब रविवार को होने वाला तीसरा मुकाबला निर्णायक होगा।

#INDvENG 2nd ODI: England beat India by 6 wickets in Pune, level the 3-match series 1-1. (Jonny Bairstow 124, Ben Stokes 99, Prasidh Krishna 2-58)