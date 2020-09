भारतीय सेना का दावा, Ladakh Border पर चीनी सेना ने जवानों को डराने के लिए की फायरिंग

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने मंगलवार को कहा कि उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा ( Line of Actual Control ) का उल्लंघन नहीं किया है और न ही गोलीबारी सहित किसी भी आक्रामक जरिये का इस्तेमाल किया है। भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद का यह बयान चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए उस दावे के कुछ घंटे बाद सामने आया है, जिसमें चीन ने कहा था कि लद्दाख सीमा ( Ladakh border ) पर पैंगोंग त्सो पर भारतीय सैनिकों द्वारा वार्निंग शॉट्स (चेतावनी देने के लिए की गई फायरिंग) फायर करने के बाद उन्होंने जमीन पर हालात को स्थिर करने के लिए जवाबी कार्रवाई की गई।

सीमा विवाद के बीच LAC पर फायरिंग, बौखलाए चीन ने लगाया भारतीय सेना पर उकसाने का आरोप

भारतीय सेना ने कहा कि पीएलए के सैनिक एलएसी के साथ लगी हमारी फॉरवर्ड पोजिशन के नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब इसे रोकने की कोशिश की गई, तो उन्होंने (भारतीय सैनिकों) को डराने के लिए हवा में कुछ राउंड फायर किए। बयान में आगे कहा गया है कि "गंभीर उकसावे के बावजूद (भारतीय) सैनिकों ने बड़े संयम का इस्तेमाल किया और उन्होंने परिपक्व और जिम्मेदार तरीके से व्यवहार किया।"

PLA का बयान सोमवार देर रात आया जब भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सो और रेचिन ला के दक्षिणी किनारे पर रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करने के बाद चीन के नापाक प्रयासों को नाकामयाब कर दिया। PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइली ने दावा किया था कि भारतीय सेना ने सीमा पार कर ली और भारत-चीन सीमा के पश्चिमी भाग में बैंगोंग हुनान में प्रवेश किया, "और भारतीय कार्रवाई ने चीन और भारत के बीच प्रासंगिक समझौतों और सहमति का गंभीरता से उल्लंघन किया, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया और इससे आसानी से गलतफहमी और गलत अनुमान पैदा हुए।"

In the instant case on 07 September, it was China's PLA troops who were attempting to close-in with one of our forward positions along the LAC & when dissuaded by own troops, PLA troops fired a few rounds in the air in an attempt to intimidate own troops: Indian Army https://t.co/OtW4YgPKwJ