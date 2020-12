मोबाइल फोन कंपनियों के लिए मोदी सरकार ने जारी किए सख्त नए नियम, यह है बड़ी वजह

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आयोजित बैठक में फैसला लिया कि भारत में फोन कंपनियां केवल एक शीर्ष सुरक्षा पैनल द्वारा प्रमाणित दूरसंचार उपकरणों का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह प्रमाण पत्र एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) अजीत डोभाल को रिपोर्ट करने वाले डिप्टी-एनएसए राजिंदर खन्ना की अध्यक्षता में एक सुरक्षा पैनल द्वारा जारी किया जाएगा।

इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख राजिंदर खन्ना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व करते हैं। वहीं, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "यह राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश का अनावरण किया था जिसे कैबिनेट द्वारा कुछ मिनटों पहले मंजूरी दे दी गई थी।"

इन नए निर्देश के लिए फोन कंपनियों को अपने मौजूदा उपकरणों को बदलने की आवश्यकता नहीं है और ना ही यह मौजूदा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट या मौजूदा उपकरणों के अपडेट को प्रभावित करेगा। यह कदम मोबाइल कंपनियों द्वारा हुआवे (जिसका मुख्यालय चीन में है) द्वारा निर्मित उपकरणों का इस्तेमाल करके भारत और विदेश में व्यक्त की गई चिंताओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा इस पर बीजिंग के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था।

