Good News: 2024 में भारतीय कर्मचारियों को मिलेगा सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट, दूसरे देशों में क्या हैं हालात, सर्वे में हुआ खुलासा

Salary Increment in 2024: दुनिया की बड़ी कंपनियों में एक ओर जहां छंटनी चल रही है वहीं भारत में इस साल वेतन में शानदार बढ़ोतरी होने वाली है। अच्छा प्रदर्शन करने वालों को औसत से दोगुना इंसेंटिव मिलने का अनुमान जताया जा रहा है।

Which Survey shows indian get best increment in the world: दुनिया भर में पिछले साल मंदी के कारण शुरू हुआ छंटनी का दौर इस साल भी जारी रहने की आशंका है। गूगल ने सैकड़ों को कर्मचारियों को निकाल दिया है और कई दूसरी बड़ी विदेशी कंपनियां निकालने की तैयारी कर रही हैं। इसके बीच भारत के कर्मचारियों के लिए खुशखबर है। इस साल भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। ऐसे में यहां के कर्मचारियों की एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक वेतन वृद्धि होने की उम्मीद है।