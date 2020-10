बाजार में आया नाक में फिट होना वाला नया मास्क, लोग उड़ा रहे ऐसे मजाक, देखें वीडियो

इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। सारे वैज्ञानिक इस महामारी की वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए है। सरकार भी समय समय पर कोविड 19 को लेकर दिशानिर्देश जारी कर रही। लोग अपने स्तर पर कोरोना के बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे है। सोशल डिस्टेंशिंग और मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। बाजार में कई प्रकार के मास्क बिक रहे है। जगह जगह पोस्टर लगाए गए है जिन पर लिखा है बिना मास्क घर से बाहर निकलेंगे तो बड़ा पछताएंगे। हाल ही में नया मास्क आया है जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।

नाक को अंदर से करता है कवर

बाजार में वैसे तो फैशनेबल से लेकर तरह-तरह के मास्क बिक रहे है। हाल ही में बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने अपने ट्विटर पेज पर एक नए मास्क का वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में आप देख सकते है कि यह मास्क मुंह और नाक को कवर नहीं करता है। बल्कि नाक को ही कवर कर रह है वो भी अंदर से। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर लोग कई प्रकार के कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है।

This is an interesting mask.... pic.twitter.com/Avg5jF0Q29