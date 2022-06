IRCTC: रेलवे की यात्रियों को बड़ी सौगात, बनवा सकेंगे घर बैठे पहले से दो गुने टिकट

IRCTC: भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी (Irctc) एप व वेबसाइट से की जा रही ऑन लाइन टिकट बुकिंग सीमा को दो गुना कर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। इससे कोई भी व्यक्ति अब हर महीने 12 से 24 टिकट बनवा सकेगा।

