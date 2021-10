Jio Phone Next: सिर्फ 1999 रुपए देकर घर ला सकेंगे जियो फोन नेक्स्ट, दिवाली से शुरू हो रही है बिक्री

Jio Phone Next की बिक्री दिवाली से शुरू हो रही है। बताया गया कि ग्राहक इस फोन को सिर्फ 1999 रुपए देकर घर ला सकेंगे।

नई दिल्ली। अगर आप भी इस दिवाली पर स्मार्टफोन खरीदने का विचार बना रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल, जियो फोन नेक्स्ट की बिक्री इस दिवाली पर शुरू हो रही है। खास बात यह है कि इसके लिए आपको एक साथ ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1999 की डाउन पेमेंट में आप जियो फोन नेक्स्ट को घर ला सकते हैं।

यहां जानिए फोन की कीमत

बता दें कि लोग लंबे समय से Jio phone next का इंतजार कर रहे हैं। इसकी बिक्री शुरू होने की जानकारी सामने आने के बाद से लोग काफी उत्साहित हैं। कंपनी ने बताया कि Jio phone next को दिवाली के दिन से महज 1,999 रुपए में खरीदा जा सकेगा। वहीं Jio phone next की वास्तविक कीमत 6,499 रुपए है।

आसान किस्तों में करें भुगतान

कंपनी ने बताया कि फोन खरीदने के लिए ग्राहक के पार ईएमआई का विकल्प होगा। इसके तहत दिवाली पर इस फोन को 1999 की डाउन पेमेंट पर खरीदा जा सकता है। बाकि राशि का भुगतान 18 से24 महीनों की आसान किस्तों में किया जा सकेगा। वहीं आप इसे पूरी पेमेंट करके भी खरीद सकते हैं।

कैसे करें बुकिंग

अब कुछ लोगों के दिमाग में यह सवाल है कि इस फोन की बुकिंग कैसी की जा सकेगी। दरअसल, Jio phone next के लिए आप जियो की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप नजदीकी जियो स्टोर पर भी जा सकते हैं। वहीं Jio phone next को 7018270182 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी बुक किया जा सकता है।

अगर जियो फोन नेक्स्ट के फीचर्स की बात करें तो फोन में 5.45 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिस पर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। फोन में क्वॉलकॉम का क्वॉडकोर QM 215 प्रोसेसर है। इसके अलावा फोन में 2 जीबी रैम के साथ 32 जीबी की स्टोरेज है जिसे मेमोरी कार्ड की मदद 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकेगा।

फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फोन में डुअल सिम सपोर्ट है जिसमें एक नैनो सिम लगेगा। इसमें 3500एमएएच की बैटरी भी है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, ब्लूटूथ जैसे विकल्प हैं। हॉटस्पॉट की सुविधा भी दी गई है।