दुनिया की सबसे सुरक्षित कार में सफर करेंगे जो बाइडेन, अमरीकी राष्ट्रपति को मिली The Beast

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे सुरक्षित कार द बीस्ट को अपने नवीनतम यात्री के रूप में अमरीका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन मिल गए हैं, जो चार वर्षों की पूरी अवधि के लिए अमरीका और दुनिया के अन्य हिस्सों में इस जबर्दस्त कार का इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के चार साल के कार्यकाल में हुए सभी कार्यों को लेकर बदलाव लाने का वादा करते हुए जो बाइडेन ने बुधवार को 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

इन सबसे गुजरते और आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति की लिमोजिन लगातार अपना सफर जारी रखे हुए है और अमरीकी राष्ट्रपति को बेजोड़ सुरक्षा प्रदान करती रहेगी। लेकिन वह क्या है जो इस लिमोजिन को न केवल विलासिता का एक प्रतीक बनाती है, बल्कि इसे पहियों पर एक 'अचूक' किला भी बनाती है?

दरअसल किसी भी राजनीतिक शख्सियत को संभावित खतरों और नुकसान से सुरक्षित रखना आसान काम नहीं है। जब देश के राष्ट्रपति सड़क पर आगे बढ़ रहे हों तो अमरीकी जमीनी सुरक्षा और बचाव को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। जैसे द बीस्ट के बाहरी हिस्से को सैन्य ग्रेड कवच मिला हुआ है जो कम से कम पांच इंच मोटा होता है। प्रोजेक्टाइलों को तोड़ने के लिए इसमें ड्युअल हार्डनेस स्टील, एल्यूमीनियम, टाइटेनियम और सिरेमिक का संयोजन दिया गया है।

द बीस्ट के आर्मर्ड प्लेटेड दरवाजे आठ इंच मोटे और बोइंग 757 जेट के केबिन दरवाजे के समान वजन वाले हैं। जब यह गाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाती है तो यह बाहरी दुनिया से अंदर बैठे राष्ट्रपति को उन सभी संभावित खतरों से पूरी तरह से सील प्रदान करती है, ऐसा कुछ जो बाहरी हमले के मामले में महत्वपूर्ण हो सकता है। यह सील इस तरह की है कि यहां तक कि रासायनिक हमले भी इस वाहन के दरवाजे के लिए कोई चुनौती नहीं होंगे।

इस सील को उन विंडो के जरिये और अधिक मजबूत किया गया है जिनमें कांच और पॉली कार्बोनेट की पांच परतें लगी हुई हैं। ये शीशे कवच-भेदी गोलियों का सामना कर सकते हैं।

वाहन को बम हमलों से बचाने के लिए द बीस्ट की चेसिस को रीइंफोर्स्ड स्टील प्लेटों से मजबूत किया गया है। स्टील रिम के नीचे केवलर-रीइंफोर्स्ड टायर श्रेड और पंचर रेजिस्टेंट होते हैं। टायर के नष्ट होने की स्थिति में भी यह कार को चलाने में सक्षम बनाता है।

