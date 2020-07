राजस्थान में कांग्रेस पर संकट के बीच Kapil Sibal का तंज- आग लगने पर कुआं खोदेंगे क्या

नई दिल्ली। राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ( Rajasthan govt ) पर मंडराते संकट की खबरों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल (congress leader kapil sibal ) ने रविवार को पार्टी की गतिविधियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिस दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है, वह चिंताजनक है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने इस संबंध में ट्वीट किया, "हमारी पार्टी के लिए चिंता है, क्या हम आग लगने के बाद ही कुएं खोदेंगे।?"

इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Rajasthan CM Ashok Gehlot ) ने भाजपा ( Bhartiya Janata Party ) पर 25 करोड़ रुपये तक देकर "विधायक" खरीदकर राज्य सरकार को अस्थिर किए जाने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। विपक्षी पार्टी और उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) द्वारा इन आरोपों को दरकिनार किए जाने के साथ ही दावा किया गया है कि कांग्रेस में "अंदरूनी कलह" चल रही है। इसके अलावा उन्होंने गहलोत पर अपने ही विधायकों पर भरोसा न करने का भी आरोप लगाया।

वहीं, राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) के दिल्ली पहुंचने की खबरें भी सामने आई हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार पर छाए संकट के बीच पायलट के साथ उनके प्रति वफादार पार्टी के करीब दो दर्जन विधायक भी हैं।

Worried for our party



Will we wake up only after the horses have bolted from our stables ?