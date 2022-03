Kashmir: कश्मीर फाइल्स फिल्म की गूंज संसद में, बेनीवाल ने की टैक्स फ्री करने की मांग

Jammu-Kashmit: जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों (Kasmiri Pandit) पर अत्याचार को लेकर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स (Kashmir Files) की गूंज सोमवार को संसद में सुनाई दी। जहां राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal) ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। साथ ही कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।

पत्रिका ब्यूरो

Kashmir Files: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक व राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal) ने कहा कि 90 के दशक में कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती में जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितो पर हुए जुल्म को नहीं भुलाया जा सकता। इस पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स (Kashmir Files) को पूरे देश में टैक्स-फ्री करना चाहिए।

