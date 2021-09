Kerala Lottery Result 2021: Akshaya AK-514 का रिज़ल्ट आया, देखे इधर

नई दिल्ली। केरल राज्य में लाॅट्री काफी लोकप्रिय है। केरल भारत के उन 13 राज्यों में से एक है जहां लाॅट्री कानूनी रूप से मान्य है। सोमवार-शनिवार 6 अलग-अलग लाॅट्री निकलती हैं और उनमें हिस्सा लेने वाले लोगों को जीतने पर इनाम मिलता है। हालांकि इनाम की राशि हर लाॅट्री में एक जैसी नहीं होती। आज 8 सितम्बर 2021 को Akshaya AK-514 का रिज़ल्ट आया है।

इसमें पहला इनाम 70 लाख रुपये का है।

दूसरा इनाम 5 लाख रुपये का है।

तीसरा इनाम 1 लाख रुपये का है।

चौथा इनाम 5 हज़ार रुपये का है।

पांचवां इनाम 2 हज़ार रुपये का है।

छठा इनाम 1 हज़ार रुपये का है।

सातवां 500 रुपये का है।

आठवां 100 रुपये का है।



सांत्वना इनाम 8 हज़ार रुपये का है।

Akshaya AK-514 में जीतने वाले लाॅट्री टिकट नंबर

1. 70 लाख रुपये का टिकट नंबर = AV 758207

2. 5 लाख रुपये का टिकट नंबर =AN 552545

3. 1 लाख रुपये के टिकट नंबर = AN 262721 AO 388965 AP 415574 AR 104715 AS 606121 AT 430838 AU 725263 AV 204080 AW 805209 AX 779965 AY 318685 AZ 610276

4. 5 हज़ार रुपये के टिकट नंबर = 1518 2027 2151 4123 4393 4727 4734 5135 5736 6000 6313 6585 6813 6978 6980 7812 9736 9963

5. 2 हज़ार रुपये के टिकट नंबर = 0006 0088 0109 6529 6537 7306 7672

6. 1 हज़ार रुपये के टिकट नंबर = 0094 0241 0770 0851 0874 2348 2578 2630 3041 3442 3510 3836 4213 4888 5033 5478 6272 6512 6939 7948 8531 8790 8917 8939 9182 9735

7. 500 रुपये के टिकट नंबर = 0029 0189 0413 0624 0779 0818 0935 1045 1084 1133 1477 1911 1921 2035 2226 2374 2406 2525 2594 2725 3021 3294 3328 3344 3429 3504 3660 3703 4146 4540 4711 4749 4908 4962 5009 5303 5341 5364 5720 5782 5993 6307 6502 6524 6584 6651 6799 6842 6997 7047 7230 7339 7385 7460 7758 7815 7824 7994 8356 8447 8640 8774 9061 9082 9163 9169 9268 9293 9324 9483 9650 9802

8. 100 रुपये के टिकट नंबर = 0765 7240 3090 9622 2454 0392 2085 0026 9123 2681 8848 7100 6717 2214 3006 8813 3961 4474 2511 7942 4268 1329 8618 2994 5801 8243 9305 4704 7698 1087 9945 2296 9809 9124 0652 8656 7335 6065 7396 1363 1900 1814 0870 6236 0663 3827 1974 1472 2495 9740 8561 6438 5060 1610 2324 7725 0747 8462 5748 4085 7378 4204 8205 0997 3070 8315 8076 8648 8216 1182 8523 5784 2162 6190 7428 3941 8605 6033 0673 9919 1558 3902 5071 9551 6733 8504 2517 5019 8991 2733 0634 8025 5000 0649 6444 6037 6026 8604 4219 1829 3849 4389 3748 6002 8794 0757 7555 2676 1541 4254 9045 1537 7019 7653 6948 5848 1596 4259 5344 73647 6349 2048 8611

सांत्वना इनाम 8 हज़ार रुपये के टिकट नंबर AN 758207 AO 758207 AP 758207 AR 758207 AS 758207 AT 758207 AU 758207 AW 758207 AX 758207 AY 758207 AZ 758207

Disclaimer - सभी लाॅट्री रिज़ल्ट और इन्फॉर्मेशन keralalotteryresult.net के अनुसार हैं।