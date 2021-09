Kerala Lottery Result 2021: Akshaya AK-516 का रिज़ल्ट आया, पहला इनाम 70 लाख रुपये, देखे इधर

नई दिल्ली। केरल राज्य में लाॅट्री काफी लोकप्रिय है। केरल भारत के उन 13 राज्यों में से एक राज्य है जहां लाॅट्री कानूनी रूप से मान्य है और अभी भी चलन में भी है। सोमवार-शनिवार 6 अलग-अलग लाॅट्री निकलती हैं और उनमें हिस्सा लेने वाले लोगों को जीतने पर इनाम मिलता है। हालांकि इनाम की राशि हर लाॅट्री में एक जैसी नहीं होती। आज 22 सितम्बर 2021 को Akshaya AK-516 लाॅट्री का रिज़ल्ट आया है।

Akshaya AK-516 में जीतने वाले लाॅट्री टिकट नंबर इस प्रकार है।



1. 70 लाख रुपये का टिकट नंबर = AP 243541

2. 5 लाख रुपये का टिकट नंबर = AY 826069

3. 1 लाख रुपये के टिकट नंबर = AN 729687 AO 791694 AP 419689 AR 666876 AS 241191 AT 352407 AU 736604 AV 770170 AW 251335 AX 646915 AY 240212 AZ 161500

4. 5 हज़ार रुपये के टिकट नंबर = 0087 0650 1265 2121 3198 3866 4870 5022 5988 6379 6490 6630 7046 7060 7327 8124 8575 9524

5. 2 हज़ार रुपये के टिकट नंबर = 1221 2805 3023 3855 6593 7945 9562

6. 1 हज़ार रुपये के टिकट नंबर = 0178 0446 0456 0577 0936 1017 1431 1509 3450 3886 3907 3938 4550 4687 5364 5450 6230 6363 6365 6377 6459 6463 6535 7397 8391 9726

7. 500 रुपये के टिकट नंबर = Wait....

8. 100 रुपये के टिकट नंबर = Wait....

सांत्वना इनाम 8 हज़ार रुपये के टिकट नंबर = AN 243541 AO 243541 AR 243541 AS 243541 AT 243541 AU 243541 AV 243541 AW 243541 AX 243541 AY 243541 AZ 243541

Disclaimer - सभी लाॅट्री रिज़ल्ट और इन्फॉर्मेशन keralalotteryresult.net के अनुसार हैं।