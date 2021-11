Dance Diwane 3: शो के होस्ट की एक गलती पर भड़क उठे इतने बडे मंत्री, Viral हो गया Video

डांसिंग रियालिटी शो डांस दीवाने 3 में अपने विवादित कमेंट्स को लेकर शो के होस्ट राघव जुयाल कुछ वक्त से चर्चा का विषय हैं। दरअसल राघव ने असम की एक कंटेस्टेंट को शो में परचिय करवाते वक्त उसे मोमो और चाइनीज कहा जिसे लेकर लोगों ने काफी नाराजगी जताई।

अब इस मामले में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, 'यह ऐसे लोगों की उचित परवरिश की कमी को दर्शाता है और इस तरह की मानसिकता हमारे राष्ट्रीय एकीकरण को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने लिखा कि मनोरंजन में से अपमान और पूर्वाग्रह निकाल दें तो यह बहुत बेहतर है। असम और नार्थ ईस्ट के लोग उतने ही भारतीय हैं जितने बाकी सभी लोग'।

यह ऐसे लोगों की उचित परवरिश की कमी को दर्शाता है। इस तरह की मानसिकता हमारे राष्ट्रीय एकीकरण को नुकसान पहुंचाती है।



Entertainment is better minus insults & prejudices. Assam and North-East People are as much Indian as anyone is, in every aspect. https://t.co/tNLFRmFoqM