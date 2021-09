School Reopen in Maharashtra: महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, सीएम उद्धव ठाकरे ने दी इजाज़त

नई दिल्ली। School Reopen in Maharashtra. भारत में कोरोना महामारी से राहत मिलती नजर आ रही है। इसके चलते अब सभी राज्य कोरोना नियमों मे भी ढील देने लगे है। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने 4 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि शहरी भागों में स्कूल 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे। ग्रामीण भागों में 5 वीं से 12 वीं तक के वर्गों के लिए स्कूल खुल जाएंगे।

The schools in Maharashtra will reopen from October 4th. Chief Minister Uddhav Thackeray has approved this, the task force and health department have also approved the decision of reopening schools in the state: Varsha Gaikwad, Maharashtra Minister for School Education