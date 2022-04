Delhi communal tension और Ukraine war पर चैनलों ने ऐसा क्या दिखाया कि सरकार ने दी चेतावनी

कुछ TV news channels ने ऐसे-ऐसे हेडिंग लगाए, इतने भड़काऊ कार्यक्रम चलाए और फर्जी दावे किए कि सरकार को सख्त चेतावनी देनी पड़ी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे कार्यक्रमों की सूची भी जारी की है। देखिए पूरी लिस्ट-

रूस-युक्रेन युद्ध संबंधी सनसनीः

उदाहरण के तौर पर मंत्रालय ने बताया है कि १८ अप्रैल को एक चैनल ने ‘युक्रेन में एटमी हड़कंप’ शीर्षक से कार्यक्रम चलाया। इसी दिन एक और चैनल ने ‘परमाणु पुतीन से परेशान जेलेंस्की’ शीर्षक से कार्यक्रम चलाए। इस चैनल ने ऐसे फुटेज भी दिखाए जिनमें फर्जी तरीके से दावा किया गया था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने साथ न्युक्लियर बटन ले कर घूम रहे हैं।

(i) One channel aired a news item ‘Ukraine mein Atomi Hadkamp’ on 18th April, 2022 during which it mentioned that Russia is planning a nuclear attack on Ukraine.

(ii) Another channel indulged in war mongering as it claimed that Russia has given a 24 hours deadline for the Nuclear attack on Ukraine

(iii) On 18th April, 2022 titled ‘Parmanu Putin se pareshan Zelenski’, ‘Parmanu action ki chinta Zelenski ko depression’

(iv) ‘US agency CIA believes that Russia will use Nuclear weapons on Ukraine’.

(v) ‘Nuclear Nisana! Hairatangej khulasa world war ka’ on 19th April, 2022.

(vi) ‘Ukraine se Putin ka parmanu plan taiyar?’, ‘Parmanu Hamla hona tay hai?’ which was aired on 19th April, 2022.

(vii) 'Atom bomb girega? Teesra viswa yudha suru hoga?' on 19th April, 2022

(viii) One such news titled ‘Mariupol Finished! Full and final’ on 20th April, 2022.

(ix) The show titled 'Ye Raat Kayamat Wali Hai?' aired on 20th April 2022

(x) 'Russia Parmanu Hamla Kab Karega? Kahan karega?' the channel used taglines like ' 'Vishwa Yudha ke Muhane par Duniya' on 20th April, 2022.