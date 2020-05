एक छोटा टिड्डी दल 2500 आदमी या 10 हाथी और 25 ऊंट के बराबर खाता है खाना

Highlights - टिड्डी (Locust) एक प्रवासी कीट है, जो अफ्रीका (Africa) के रेगिस्तान (Desert) में पैदा होते हैं और लाखों की संख्या में झुंड बनाकर हरियाली की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देशों की सीमाएं लांघकर भारत (India) आ जाते हैं। - कोरोनावायरस (Coronavirus) और लाॅकडाउन (Lockdown) से बेहाल किसान अब टिड्डी दल से परेशान हैं, जो मानसून (Monsoon) तक भारत में सक्रिय (Active in India) रह सकते हैं, मगर तब तक खरबों रुपए की फसल नष्ट हो जाएगी। - भारत में यह पहली बार (First time in India) है, जब ट