Free Condoms: इस देश में 18 से 25 साल के युवाओं को सरकार देगी फ्री कंडोम

फ्रांस (France) के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) ने युवाओं के बीच यौन संचारित रोगों (Sexually transmitted diseases STDs) को कम करने के लिए एक नई घोषणा की है। इसके तहत 18 से 25 साल के युवाओं के लिए फार्मेसियों में कंडोम मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। मैक्रों ने इस पहल को यौन संचारित रोगों को रोकने में 'एक छोटी क्रांति' बताया है।

Condoms would be made available for free in pharmacies for 18- to 25-year-olds.