दिल्ली: हड़ताल पर गए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, मारपीट का आरोप

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स की देशव्यापी हड़ताल को अभी महीना भर नहीं बीता था कि अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के डॉक्टर्स हड़ताल ( delhi doctors strike ) पर चले गए हैं। दिल्ली में सोमवार को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ( Maulana Azad Medical College ) समेत, LNJP अस्पताल, जीबी पंत ( GB Pant ) और गुरु नानक आई सेंटर के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं।

Delhi: Doctors at Maulana Azad Medical College, LNJP Hospital , GB Pant & Guru Nanak Eye Centre have called a strike today after an on-duty doctor in emergency ward was assaulted allegedly by patient's relative yesterday. pic.twitter.com/CsmfsuYOw6