चरणजीत सिंह चन्नी के पंजाब का मुख्यमंत्री बनने पर मायावती की प्रतिक्रिया, कहा- 'ये कांग्रेस का चुनावी हथकंडा'

नई दिल्ली। चरणजीत सिंह चन्नी (charanjit singh channi) ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इसके साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के 16वें सीएम बन गए हैं। बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा (sukhjinder singh randhawa) और ओम प्रकाश सोनी (om prakash soni) ने भी पंजाब के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी के पंजाब का मुख्यमंत्री बनने पर बसपा सुप्रीमो मायावती (mayawati) ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव (punjab assembly election) के चलते दलित कार्ड खेला है, उन्हें जनहित से कोई लेना-देना नहीं है।

मायावती ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी (charanjit singh channi) द्वारा राजभवन में पंजाब मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस (congress) ने चुनाव लाभ पाने के लिए यह निर्णय लिया है।

Congratulations to Shri Charanjit Singh Channi Ji on being sworn-in as Punjab’s Chief Minister. Will continue to work with the Punjab government for the betterment of the people of Punjab.