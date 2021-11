कृषि कानूनों की वापसी पर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई 370 को बहाल करने की मांग, बोलीं- ये फैसला भी वापस ले सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं राजनीतिक गलियारे में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। हर पार्टी की इस मुद्दे पर अपनी राय है। कोई इसे किसानों की जीत बता रहा है तो कोई इसे सरकार का चुनावी दांव कह रहा है। इसी बीच जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है।

सरकार का फैसला चुनावी मजबूरी

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आखिरकार किसानों की जिद के आगे अहंकारी सरकार ने घुटने टेक ही दिए। सरकार का यह फैसला निश्चित ही स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार का यह कदम चुनावी मजबूरी ज्यादा लग रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को डर है कि कहीं किसान आंदोलन के चलते उसे आगामी चुनावों में हार का सामना न करना पड़े, इसके चलते ही सरकार ने यह कदम उठाया है।

Decision to repeal farm laws & an apology is a welcome step, even though it stems from electoral compulsions & fear of drubbing in elections. Ironical that while BJP needs to please people in rest of India for votes,punishing & humiliating Kashmiris satisfies their major votebank