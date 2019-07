रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, ईडी की याचिका पर जवाब देने के लिए मिले दो हफ्ते

नई दिल्ली। कांग्रेस चेयरपर्स सोनिया गांधी के दमाद रॉबर्ट वाड्रा ( Robert Vadra ) को दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रॉबर्ट वाड्रा ईडी की याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का और समय दिया है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग केस ( money laundering case ) में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उनकी अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करने वाली ईडी की याचिका के खिलाफ अपील की थी।



दिल्ली हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की इस अपील को मंजूर करते हुए उन्हें दो और सप्ताह का वक्त दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

Robert Vadra bail cancellation matter in Delhi High Court: Robert Vadra granted two more weeks to file reply to ED plea seeking cancellation of his anticipatory bail granted by a trial court; next date of hearing 26th September pic.twitter.com/qCgJYOPRIt