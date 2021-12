सांसद जोशी ने की चित्तौड़गढ़ में सिक्सलेन पर बसे गांवों में अंडरपास बनाने की मांग

- फोरलेन को सिक्सलेन बनाने के लिए जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार

नई दिल्ली। चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने सोमवार को लोकसभा में शुन्यकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में भाग लेते हुये संसदीय क्षेत्र के लिए सिक्सलेन हाइवे के किनारे बसे गावों में आवाजाही को लेकर आ रही समस्या के प्रति सदन का ध्यानाकर्षण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चित्तौड़गढ़ के विकास को ध्यान में रखकर फोरलेन को सिक्सलेन बनाने का फैसला किया है लेकिन सड़क के किनारे बसें लोगों के आवागमन के लिए अंडरपास भी बनाया जाए।

