'वन नेशन, वन इलेक्शन' से क्या समझते हैं आप, क्या होती है आम नागरिक को दिक्कत, जानें आसान शब्दों में यहां

नई दिल्लीPublished: Sep 14, 2023 12:01:55 am Submitted by: Kuldeep Saraswat

One Nation One Election: देश में इस समय एक बेहद बड़ा मुद्दा बना हुआ है और वह है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके लागू होते ही यह देश की रंगत बदल देगा।

वन नेशन वन इलेक्शन

One Nation One Election: भारत में जब भी चुनाव होते हैं पूरे देश में एक अलग ही माहौल पैदा हो जाता है।हर पार्टी का अपना मकसद होता है वहीं, सभी पार्टियां जनता के सामने अपने चुनावी वादे, अपने चुनावी मुद्दे रख रही हैं। वही, भारतीय जनता पार्टी एक देश एक चुनाव को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है यह देखकर राइटर और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक गुप्ता ने अपनी राय दी है उनका कहना है कि देश में यह सब देखकर मुझे जयशंकर प्रसाद की फेमस कहानी ‘गुंडा’ की याद आ गई। वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) को देश का बड़ा मुद्दा बताते हुए उन्होंने अपनी चिंता प्रकट की है उनका कहना है कि भारतीय राजनीति आज एक ऐसी स्थिति में हैं जहां ज्यादातर राज्यों ने संविधान के उद्देश्य पर अपनी सोचने और समझने की सोच ही बदल दी है।देश में समाज के अलग-अलग तबकों में आपसी समझ कम हो गई है।