इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाएं जिंक और विटामिन से भरपूर ये नैचुरल फूड्स

जब से दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैली है तब से इम्यूनिटी मजबूत करने की समस्या बहुत बढ़ गई है । ऐसे में लोगों ने इसके खतरों से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज्यादातर लोग विटामिन्स के टैबलेट्स ले रहे हैं जैसे कि विटामिन सी जिंक और विटामिन डी। जबकि ये तीनों ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप खाने-पीने की सामान्य चीजों से भी पा सकते हैैं। बात अगर विटामिन-सी और जिंक की करें तो इन्हें हम डाइट के माध्यम में अपने शरीर में पूर्ति कर सकते हैं।

natural foods rich in zinc and vitamins to increase immunity