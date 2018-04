नई दिल्ली। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नॉमिनेशन के आखिरी दिन जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इनके अलावा जदयू से नामांकन पर्चा दाखिल करने वालों में रामेश्वर महतो और खालिद अनवर भी शामिल हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और संजय पासवान ने भी भाजपा से विधान परिदषद चुनाव के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया।

26 अप्रैल को होंगे बिहार विधान परिदषद के चुनाव

गौरतलब है कि 11 सीटों के लिए 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। चूंकि, कुल 11 प्रत्याशियों ने ही नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं, इसलिए सभी निर्विरोध चुनाव जीतेंगे। बता दें कि बिहार विधान परिषद के इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र की जांच 17 अप्रैल को होगी। वहीं, नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है।

राजद के सभी उम्मीदवार कर चुके हैं नामांकन पर्चा दाखिल

गौरतलब है कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी के दो अन्य नेता विधान परिषद चुनावों के लिए पहले ही नामांकन कर चुके हैं। आरजेडी उपाध्यक्ष राबड़ी देवी ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया था। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और वरिष्ठ नेता खुर्शीद मोहसिन भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर चुके हैं।

