Bihar Panchayat Elections 2021: तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी, आज से शुरू हो रही है नामांकन प्रक्रिया

बिहार पंचायत चुनाव (bihar panchayat elections) के तीसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बताया गया कि तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया (Nomination for third phase of bihar panchayat elections) कल यानि 16 सितंबर से शुरू हो रही है और इसके लिए 22 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे।