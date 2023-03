Weekend Style : नोरा फतेही, सारा अली, कृति सेनन और मौनी रॉय ने दिए वीकेंड फैशन गोल्स

Sara Ali Khan, head held high : अपना सिर गर्व से और अपने स्टैंडर्ड्स शान से ऊंचे रखती हुई सारा को लगता है हाई हील्स से थोड़ी परेशानी है। उनके फोटो कैप्शन की माने तो हील्स उन्हें रुलाती हैं, फिर भी वो पहने जाती है। अपने कैप्शन को कुछ इस तरह लिखा सारा ने :

Keep your head, heels and standards high

That’s what they say so I try

Doesn’t really happen not gonna lie

But at least I manage stilettos even though they make me cry