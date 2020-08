BJP MP ने खुले मंच से की घोषणा, BSNL का किया जाएगा निजीकरण

बेंगलूरु। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंतकुमार हेगड़े ( BJP MP Anant Kumar Hegde ) ने बुधवार को बड़ा बयान दिया। कर्नाटक ( Karnataka ) के उत्तर कन्नड़ जिले के कुमटा में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हेगड़े ने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारी ( BSNL employees ) गद्दार हैं और काम नहीं करना चाहते। इसलिए सरकार इसका निजीकरण करेगी।

कार्यक्रम के दौरान हेगड़े ने कहा कि बीएसएनएल ( bsnl news ) के कर्मचारी गद्दार ( traitors ) हैं और इतनी मशहूर फर्म की तरक्की के लिए काम नहीं करना चाहते। हेगड़े ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी का निजीकरण करेगी, जिसके चलते इसके 88 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला जाएगा।

एक वीडियो में हेगड़े ( anant kumar hegde ) को कहते हुए देखा गया, "बीएसएनएल का सिस्टम गद्दारों से भरा हुआ है। मैं उनके बारे में बिल्कुल सटीक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं।" पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा यहां तक की नरेंद्र मोदी सरकार भी सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी द्वारा की जा रही समस्या का समाधान करने में अक्षम है।

