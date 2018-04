नई दिल्ली। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देने के लिए नया रास्ता अख्तियार किया है। दरअसल, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है, जिससे पाक के नापाक इरादे का एक बार फिर खुलासा हुआ है। इन तस्वीरों में लश्‍कर के प्रमुख हाफिज सईद और सिख आतंकी नेता गोपाल सिंह चावला साथ नजर आ रहे हैं। इन दोनों को पाकिस्तान के लाहौर में देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेएएम) और जमात-उद-दाव भारत को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सिख आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं।

भारत ने पाक की इस हरकत पर आपत्ति जताई

वहीं, भारत ने पाक की इस हरकत पर आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कि भारतीय राजनयिकों की टीम सिख यात्रियों से वाघा रेलवे स्टेशन पर 12 अप्रैल को पहुंचने के बाद भी नहीं मिल सकी। 14 अप्रैल को भारतीय सिख तीर्थयात्रियों के साथ पाक में मौजूद भारतीय राजनयिकों की बैठक रखी गई थी, लेकिन यहां भी पाकिस्‍तान ने आपस में लोगों को नहीं मिलने दिया। गौरतलब है कि गोपाल सिंह ने हाल ही में वैसाखी के दिन पाकिस्तानी अफसरों के निर्देश पर भारतीय अफसरों को पंजा साहिब गुरुद्वारे में जाने से रोक दिया था।

