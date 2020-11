दिल्ली-एनसीआर में जमकर फोड़े गए पटाखे, एनजीटी के आदेशों की उड़ाईं धज्जियां

नई दिल्ली। दिवाली के मौके पर सरकार और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली-एनसीआर में जमकर पटाखे फोड़े ( burst firecrackers ) गए। शनिवार रात को दिवाली की पूजा के बाद पटाखों को पूर्ण पाबंदी के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों को जगह-जगह पटाखे फोड़ते देखा गया।

दरअसल, कोरोना वायरस महामारी के साथ ही वायु प्रदूषण से जूझती राजधानी के हालात को लेकर एनजीटी द्वारा 30 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। बावजूद इसके शनिवार रात राष्ट्रीय राजधानी के तमाम इलाकों समेत नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में लोगों को पटाखे फोड़ते देखा गया।

दिल्ली में शनिवार को पाबंदी के बावजूद पटाखे बेचने के जुर्म में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब तक 55 लोगों के खिलाफ मामलाे दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजधानी के तमाम हिस्सों से कुल 3,408 किलोग्राम पटाखे भी जब्त किए गए।

Delhi: Shops decorated, earthen lamps and candles lit outside them in Paharganj on #Diwali. Some people also seen bursting firecrackers.



National Green Tribunal (NGT) has imposed a total ban against the sale or use of all kinds of firecrackers in Delhi-NCR till 30th November. pic.twitter.com/S7EfMgEEdu