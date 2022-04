प्ले स्टेशन 4 और 5 पर प्लेयर्स उठा सकते हैं कुछ शानदार आॅफर का लाभ

नई दिल्ली. प्ले स्टेशन स्टोर की स्पिं्रग सेल शुरू हो चुकी है, जिसके तहत खिलाड़ी पीएस 4 और पीएस 5 गेम्स पर कई शानदार ऑफर प्रदान करती है।

नई दिल्ली Published: April 14, 2022 12:36:45 am

गर्मी की छुट्टियों में प्ले स्टेशन गेमर्स के लिए रोचक गेम चुनने का यह अच्छा मौका है। यह ऑफर 30 मार्च से शुरू हुआ था जो 28 अप्रेल की अलसुबह समाप्त होगा। सोनी के अनुसार हालांकि इनमें से कुछ गेम्स बीच में हटा दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी कई ऐसे गेम्स हैं जो गेमर्स को शानदार अनुभव प्रदान करेंगे।

मार्वल्स स्पाइडर मैन: माइल्स मोरल्स

इन 5 गेम्स पर है ऑफर

1. मार्वल्स स्पाइडर मैन: माइल्स मोरल्स: 33 फीसदी छूट

2. घोस्ट ऑफ सुशिमा: डायरेक्टर्स कट: 25-29 फीसदी छूट

3.The last of us remastered : 50 फीसदी छूट

4. होरीजोन जीरो डाउन कम्पलीट एडिशन: 50 फीसदी छूट

5. गॉड ऑफ वॉर डिजिटल डीलक्स एडिशन: 40 फीसदी छूट

स्पाइडर मैन का गजब क्रेज: प्ले स्टेशन 4 व 5 के गेमर्स के लिए स्पाइडर मैन: माइल्स मोरल्स एक शानदार अनुभव रहा है। इस गेम को लेकर खासा क्रेज देखा जा रहा है। इस गेम में न्यूयॉर्क का बेहद खूबसूरत चित्रण किया गया है। स्पाइडर मैन जब न्यूयॉर्क की उंची—उंची बिल्डिंग्स को फांदते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो यह नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। तकनीकी तौर पर भी यह गेम बेहद शानदार है। प्लेयर्स इसे खेल कर रोमांच से भर उठते हैं। ये बेहद शानदार अनुभव देता है।

प्लेयर्स को मिलेगा फायदा

प्ले स्टेशन 4 और प्ले स्टेशन 5 के इन गेम्स पर भारी छूट से प्लेयर्स को खासा फायदा मिलेगा। इससे वे अपने पसंदीदा गेम्स को और आसानी से खरीद कर खेल पाएंगे। ये शीर्ष 5 गेम्स प्लेयर्स को खासे पसंद आते हैं। इनकी तकनीक और रोमांच प्लेयर्स को बांधे रखते हैं। इस आॅफर ने प्लेयर्स को अपने पसंदीदा गेम्स से और जुड़ने का सुनहरा मौका दिया है।

