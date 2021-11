जम्मू-कश्मीर में बोले पीएम मोदी, सर्जिकल स्ट्राइक में जवानों की भूमिका पर हर भारतीय को गर्व

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी आज जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में भारतीय सेना के जवानों संग दिवाली मनाने पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में जवानों ने भूमिका निभाई थी वह देश के हर नागरिक को गर्व से भर देता है।

सेना के जज्बे को हर नागरिक का सलाम

पीएम मोदी ने कहा कि आज शाम को दीपावली का एक दीपक आपकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, त्याग और तपस्या के नाम पर भारत का हर नागरिक उस दीपक की ज्योति के साथ आपको अनेक-अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। आज मैं फिर आप के बीच आया हूं, आज फिर मैं आपसे नई ऊर्जा, नई उमंग, नया विश्वास लेकर जाऊंगा। मैं अकेला नहीं आया हूं, 130 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद आपके लिए लेकर आया हूं। आपके जज्बे को देश का हर नागरिक सलाम करता है।

I feel privileged that I got to spend Diwali with our brave soldiers in Nowshera, not as Prime Minister but as a member of their family.



