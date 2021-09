झारखंड में 7 लड़कियों की तालाब में डूबने से मौत, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक

नई दिल्ली। झारखंड के लातेहार जिले में आदिवासी पर्व करमा पूजन के बाद ‘डाली’ का विसर्जन करने गईं 7 लड़कियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। इनमें एक ही परिवार की 6 लड़कियां भी शामिल हैं। इस घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की है। पीएम ने कहा कि ईश्वर इन शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे।

लातेहार के उपायुक्त ने बताया कि घटना शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे की है। इलाके की 10 लड़कियां आदिवासी पर्व करमा पूजन के बाद ‘डाली’ का विसर्जन करने गईं थीं। वृक्षों के पत्तों और डालियों से बनी पूजा की डाली का विसर्जन हो ही रहा था कि अचानक दो बच्चियां गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगी, उन्हें बचाने के लिए बाकी की पांच लड़कियां भी गईं और 7 लड़कियां डूब गईं।

Shocked by the loss of young lives due to drowning in Latehar district, Jharkhand. In this hour of sadness, condolences to the bereaved families: PM @narendramodi