PMUY 2.0 का शुभारंभ: PM मोदी बोले- सालों से माताओं ने धुएं में आखें जलाईं, अब और नहीं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज को उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्‍ज्वला योजना 2.0 (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0) की शुरुआत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपकर प्रधानमंत्री उज्‍ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित हैं।

विकास की राह पर देश

इस दौरान देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे दुख होता है कि देशवासी इतने सालों तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। वहीं 2014 के बाद से देश विकास की राह पर अग्रसर है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सालों से माताओं के मिट्टी के चूल्हे पर धुएं से आंखे जलाते देखा है, लेकिन देश के सभी गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत आठ करोड़ परिवारों का लाभ मिल चुका है।

